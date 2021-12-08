الشكوك تتزايد حول انتخابات ليبيا مع اقتراب موعدها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترح المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم الأربعاء تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة فى 24 كانون أول/ ديسمبر الجاري، وسط شكوك تدور حولها.

وذكرت قناة "ليبيا الأحرار" أن الاقتراح جاء في إطار ما سماه المجلس "مبادرة إنقاذ".

وأضافت القناة أن المجلس اقترح إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في شباط/ فبراي

وتأتي الانتخابات الرئاسية في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضي في ليبيا.

لكن لم يتضح ما إذا كان سيتم إجراء التصويت في موعده، وسط نزاعات مستمرة بشأن القواعد الانتخابية والمرشحين البارزين المتنازع على قبولهم.

وتضم قائمة المرشحين سيف الاسلام القذافي، الذي أعلنت محكمة استئناف مدينة سبها قبول الطعن المقدم من محاميه وإعادته إلى سباق الانتخابات الرئاسية.

كما ألغت محكمة استئناف طرابلس في ليبيا أمس الأول الاثنين حكما ابتدائيا باستبعاد خليفة حفتر من الانتخابات الرئاسية.

ولم تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين حتى الآن، مما زاد الشكوك حول الالتزام بالموعد النهائي المحدد.