أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الأربعاء، مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين لعام 2022، وهو ما يعني أن المسؤولين الحكوميين لن يحضروا فعاليات البطولة.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي إلى جانب وزيرة الخارجية ميلاني جولي ووزيرة الرياضة باسكال سانت أونج، أن المسؤولين الحكوميين لن يحضروا الفعاليات ولكن يمكن للرياضيين الاستمرار في المنافسة.

وقال ترودو إننا "نشعر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة الصينية. هذا هو السبب في أننا نعلن اليوم أننا لن نرسل أي تمثيل دبلوماسي إلى أولمبياد بكين وأولمبياد المعاقين هذا الشتاء".

وتابع:"كنا واضحين للغاية على مدى السنوات العديدة الماضية بشأن مخاوفنا العميقة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا استمرار لنا للتعبير عن مخاوفنا العميقة".

واقترح العديد من الدبلوماسيين السابقين ومحللي الأمن الدولي أن على كندا أن تمضي إلى أبعد من ذلك وتفرض مقاطعة كاملة، وأن تسحب كل الوجود الكندي، بما في ذلك الرياضيون.

وأعلنت الولايات المتحدة مقاطعة دبلوماسية يوم الاثنين الماضي كوسيلة للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في الصين تجاه مسلمي الأويجور في مقاطعة شينجيانج.