النواب الأمريكي يقر 770 مليار لميزانية الدفاع الوطني

وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على مشروع ميزانية الدفاع الوطني لعام 2022 المالي، البالغة نحو 770 مليار دولار.



ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطاني صوت 363 نائبا لصالح مشروع القانون مقابل 70 ومن المقرر ان يرفع مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للتصويت عليه.



يشار إلى أن ميزانية الدفاع الأمريكية خصصت جانبا منها لاحتواء تهديدات الصين وروسيا، عبر شراء المزيد من الطائرات المقاتلة المتطورة.



وتضمنت الميزانية زيادة بقيمة 25 مليار دولار عن الأموال التي طلبها الرئيس بايدن في مايو.



كما تتضمن العديد من الإجراءات لتحدي موسكو، مثل زيادة حجم المساعدات العسكرية لأوكرانيا من 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويًا، وينص على تقديم 4 مليارات دولار لمبادرة الردع الأوروبية ضد روسيا و100 مليون دولار دعم عسكري لدول البلطيق.



كما تخصص ميزانية الدفاع الأمريكية 7.1 مليار دولار للعمليات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مع مبادرات لمواجهة التحديات التي تمثلها الصين.



وتحتوي الميزانية على العديد من المواد حول مكافحة التحرش الجنسي والتطرف والعنصرية في الجيش، وتنص على زيادة 2.7 في المائة في رواتب العسكريين، وترفع الوقت الذي يستغرقه الجنرالات لتولي منصب وزيرا الدفاع من 7 سنوات إلى 10 سنوات، والوقت الذي يستغرقه منصب السكرتير العام من 5 سنوات إلى 7 سنوات بعد التقاعد من الجيش الأمريكي.



طلب البنتاغون في مايو 12 طائرة مقاتلة من طراز إف-15 إي إكس، لكن الميزانية التي تم تمريرها أمس الثلاثاء وفرت التمويل لشراء 17 طائرة.



ووصفت رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، الموافقة على الميزانية، بأنها "إجماع قوي من الحزبين"، وقالت إن "زيادة أجور أفراد الجيش ستساعدهم في إعالة أسرهم مع تعزيز الميزة التكنولوجية لجيشنا ودعم شركائنا بما في ذلك أوكرانيا".