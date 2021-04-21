 مقتل شخصين جراء تصادم دبابة ومركبة مدرعة خلال تدريبات بألمانيا - بوابة الشروق
الأربعاء 8 ديسمبر 2021 2:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. إلى أي مرحلة سيصل المنتخب المصري في كأس العرب؟
النتـائـج تصويت

مقتل شخصين جراء تصادم دبابة ومركبة مدرعة خلال تدريبات بألمانيا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:06 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 1:06 ص

لقي شخصان حتفهما اليوم الثلاثاء إثر حادث في منطقة بيرجن للتدريب العسكري بولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

وأعلن الجيش الألماني اصطدام دبابة بمركبة مدرعة للطرق الوعرة خلال تدريب للقوات، وتعرض فردين بالجيش لإصابات مميتة.

وما زال التحقيق جاريا في مسار الأحداث.

وتقع منطقة التدريب جنوبي هيث لونيبورج.

وكتب المفتش بالجيش، ليفتينانت جنرال ألفونس مايس عبر موقع تويتر أن حادثا مأسويا وقع في منطقة التدريب العسكري.

وأضاف مايس: "نتوجه بالتعازي والتعاطف لذوي (المتوفيين الاثنين) وكذلك للقوات المتواجدة على أرض التدريب".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك