مقتل شخصين جراء تصادم دبابة ومركبة مدرعة خلال تدريبات بألمانيا

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لقي شخصان حتفهما اليوم الثلاثاء إثر حادث في منطقة بيرجن للتدريب العسكري بولاية سكسونيا السفلى شمالي ألمانيا.

وأعلن الجيش الألماني اصطدام دبابة بمركبة مدرعة للطرق الوعرة خلال تدريب للقوات، وتعرض فردين بالجيش لإصابات مميتة.

وما زال التحقيق جاريا في مسار الأحداث.

وتقع منطقة التدريب جنوبي هيث لونيبورج.

وكتب المفتش بالجيش، ليفتينانت جنرال ألفونس مايس عبر موقع تويتر أن حادثا مأسويا وقع في منطقة التدريب العسكري.

وأضاف مايس: "نتوجه بالتعازي والتعاطف لذوي (المتوفيين الاثنين) وكذلك للقوات المتواجدة على أرض التدريب".