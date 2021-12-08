أكثر من مليون مواطن يتلقون لقاح كورونا في قنا

أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، تلقي أكثر من مليون مواطن للقاح فيروس كورونا المستجد.

وأوضح تاوضروس أن الفرق الطبية، نجحت في إعطاء تلك اللقاحات للمواطنين في جميع مراكز المحافظة، سواء الجرعة الأولى أو الثانية.

وأضاف أن المديرية أعدت خطة محكمة ضمنت من خلالها وصول اللقاح إلى مستحقيه من المواطنين، عن طريق 52 نقطة تعمل من الفرق الثابتة في مراكز اللقاح المنتشرة في شتى أنحاء المحافظة أو من خلال الفرق المتنقلة، والتي تعمل من خلال وصولهم للمواطنين سواء بالمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، كذلك الفرق الطبية بالجامعات والمدارس الثانوية العامة والأزهرية.

وتابع أن تلك الفرق المتنقلة عملت على تقديم اللقاح للمرضى غير القادرين على الحركة عن طريق فرق متنقلة، مع توافر جميع أنواع اللقاحات "سينوفارم، سينوفاك، موديرنا، أسترازنكا، فايزر، جونسون".