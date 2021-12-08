نواب وسياسيون وصحفيون يشاركون في عزاء خبير الشئون الأفريقية البارز هاني رسلان

شارك نواب وسياسيون وباحثون وصحفيون، في عزاء الدكتور هاني رسلان خبير الشئون الإفريقية البارز ومستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمسجد الشرطة بالدراسة اليوم الأربعاء.

واستقبلت أسرة رسلان المعزين.

وشارك في العزاء كل من: "ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، علاء ثابت رئيس تحرير جريدة الأهرام، وأسامة سرايا رئيس تحرير جريدة الأهرام الأسبق، الدكتور محمد شومان، عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية، عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، عضو مجلس الشيوخ محمود بكرى، يوسف ورداني الباحث في العلوم السياسية، حمدين صباحي، الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، الدكتور محمد عبد اللاه رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، يحيى قلاش نقيب الصحفيين الأسبق، ​الكاتب الصحفي إبراهيم منصور".

كما شارك: "الدكتور عمرو الشوبكي مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ العلوم السياسية، الدكتور عمرو هاشم ربيع نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور نبيل عبدالفتاح مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور جمال عبد الجواد، مدير برنامج السياسات العامة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية فى جامعة بدر بالقاهرة الدكتور صفي الدين خربوش".

كما شارك رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ عماد الدين حسين، مدير تحرير الشروق وعضو مجلس نقابة الصحفيين محمد سعد عبدالحفيظ، ورئيس تحرير جريدة اليوم السابع أكرم القصاص".

وتوفى رسلان السبت الماضي إثر إصابته بفيروس كورونا.

ورسلان هو واحدًا من الخبراء المصريين المعدودين في مجال الشئون الإفريقية السياسية والتاريخية والاستراتيجية.

وفي وقت سابق، نعى وزير الموارد المائية والري، الدكتور محمد عبد العاطي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسلان: "عرفته وطنيا مخلصا وعالما وخلوقا ومتواضعا ولا يخشى في الحق لومة لائم".

ونعى المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رسلان، متقدمًا بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وكان رسلان أحد أبرز المدافعين عن حقوق مصر المائية في ملف سد النهضة، حيث شارك في العديد من المناظرات الإعلامية والمؤتمرات العلمية كما كانت له مداخلات وكتابات عدة في وسائل الإعلام العربية لتفنيد المغالطات الإثيوبية والرد عليها.

وشغل رسلان، على مدار عمله في مؤسسة الأهرام، عدة مناصب هامة، فقد كان رئيسًا ومؤسسًا لوحدة دراسات السودان وحوض النيل‏ بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، كما شغل منصب ‏‏رئيس تحرير مجلة "رؤى مصرية"‏ ، وتولى كذلك ‎رئاسة تحرير ملف الأهرام الإستراتيجي، كما كان مديرًا لمركز الأهرام للدراسات الاجتماعية والتاريخية.