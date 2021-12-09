رئيس الوزراء الإثيوبي يعلن عودته من خط الجبهة إلى أديس أبابا

قال رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد، اليوم الأربعاء، إنه بصدد العودة من خط الجبهة إلى أديس أبابا، بعدما حقّقت القوات الحكومية تقدما في المعارك ضد متمردي تيجراي.



وأعلنت الحكومة الإثيوبية، الإثنين الماضي، أن قوات موالية لأبيي استعادت السيطرة على مدينتي ديسي وكومبولشا الاستراتيجيتين، في أحدث تطوّر في الحرب الدائرة منذ 13 شهرا.



وبعدما كانت «جبهة تحرير شعب تيغراي» المتمردة قد أكدت تحقيق تقدم ميداني في إطار زحفها إلى أديس أبابا، أعلن آبي أحمد الشهر الماضي أنه سيتوجّه إلى خط الجبهة لإدارة العمليات، وقد فوّض صلاحياته إلى نائبه.



وقال أحمد، اليوم الأربعاء: «أنا عائد إلى (مقر) رئاسة الحكومة بعدما أنجزت المرحلة الأولى من الإشراف الميداني على العمليات العسكرية».



لكنّه حذّر في بيان نشر على وسائل التواصل الاجتماعي من أن «النضال لم ينته بعد.. هناك مناطق لم تحرر».



وأضاف: «علينا أن نوفر حلا مستداما لضمان ألا يتحول العدو الذي اختبر قدراتنا إلى خطر يهدد إثيوبيا».



وكشفت السلطات الإثيوبية أن القوات الموالية للحكومة استعادت السيطرة على موقع لاليبيلا المدرج في قائمة اليونسكو للتراث العالمي والذي سقط في أغسطس بين أيدي متمردي إقليم تيجراي.