اليونسكو: يجب خلق ظروف مناسبة لازدهار المواهب في بيئة متساوية للجميع

شدّدت مساعدة المديرة العام لشؤون التعليم في منظمة اليونسكو إستفانيا جانيني، على ضرورة خلق ظروف مناسبة لازدهار المواهب في بيئة متساوية للجميع.

جاء ذلك خلال الجلسة العلمية الأولى خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي عقدت تحت عنوان "تحديات وظائف المستقبل من منظور عالمي".

وتساءلت عن مدى استعداد الجامعات لجعل الطلاب مستعدين لوظائف المستقبل، ذاكرة أنه ليس كل الجامعات على استعداد لمواجهة هذا التحدي.

وأكّدت أن الجامعات يجب أن تكون مراكز لبناء التنمية المجتمعية، مع تطوير منهجيات منظمة من أجل كسر الفجوة بين العلم والمجتمع.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.