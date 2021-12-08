وزير التنمية المحلية يتابع حالة الطقس في المحافظات والتعامل مع سوء الأحوال الجوية

شعراوي: تعطيل الدراسة فى الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ.. واستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية

شريف حربي

تابع اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حالة الطقس وسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها بعض المحافظات من بينها مطروح، والإسكندرية، وكفرالشيخ، والبحيرة، وقرر المحافظون تعطيل الدراسة بها.

وأوضح شعراوي، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن تقرير غرفة العمليات أشار إلى تعرض المحافظات الأربع المشار إليها إلى طقس غير مستقر، ورياح شديدة محملة بالأتربة، وقررت الأجهزة التنفيذية بها نشر معدات شفط المياه بها طبقا لخطة الانتشار لمواجهة موجات الطقس السيئ المتوقعة، والطرق تعمل بصورة طبيعية، وتم غلق مينائى الإسكندرية والدخيلة.

وتابع التقرير: "باقي المحافظات تشهد استقرارا في حالة الطقس، وانخفاضا فى درجات الحرارة، ورياح باردة على معظم المحافظات".

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى فى المحافظات التي تشهد سوء أحوال الطقس لحين الاستقرار فى الأحوال الجوية، مشددا على غرفة العمليات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بجميع على مدار الساعة لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وطالب باستمرار المتابعة الميدانية للمحافظات ومتابعة جاهزية المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار واستعداد الأطقم العاملة عليها، للتعامل الفوري مع أية مستجدات فى حالة سقوط أمطار.

وشدد على استمرار التنسيق المستمر بين كل القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات خاصة شركات مياه الشرب والصرف الصحى وإدارات المرور والحماية المدنية، مطالبا المواطنين بتوخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار على التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافات الأمان تجنبا للتعرض للحوادث المرورية.