ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا مع تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في أوروبا، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي يقيم فيه التجار احتمالات فرض عقوبات دولية جديدة على روسيا ومشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد إذا غزت روسيا جارتها أوكرانيا.

وبحسب وثائق اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء ومصادر مطلعة فإن الولايات المتحدة ستضغط على ألمانيا لكي تجمد مشروع خط أنابيب نورد ستريم 2 الذي سينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق إذا غزت روسيا جارتها أوكرانيا.

وارتفع سعر الغاز الهولندي القياسي للأسواق الأوروبية في وقت سابق من اليوم بنسبة 9ر7% مع تصاعد التوترات السياسية بين روسيا والولايات المتحدة، قبل أن ينهي التعاملات بارتفاع نسبته 6ر6% إلى 88ر95 يورو لكل ميجاوات/ساعة تسليم الشهير المقبل. وارتفع الغاز في بريطانيا بنسبة 6% إلى 98ر243 بنس لكل مليون وحدة حرارية تسليم الشهر المقبل.

يذكر أن خط نورد ستريم2 جاهز للعمل لكنه لم يدخل حيز التشغيل بسبب قرار السلطات التنظيمية في ألمانيا تأجيل منحه رخصة التشغيل حتى يتم إعادة هيكلة الشركة المالكة له وفقا للقانون الألماني.