دورة تدريبية لمعاوني النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية للتدريب

شهد المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، افتتاح الدورة التدريبية لمعاوني النيابة الإدارية الجدد من دفعتي ٢٠١٣ و٢٠١٤، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بالاشتراك مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين النيابة الإدارية والأكاديمية الوطنية للتدريب، والذي يستهدف بشكل أساسي صقل وتنمية خبرات وقدرات السادة أعضاء النيابة لمواكبة كافة المستجدات القانونية والإدارية والتقنية، وتوفير متطلبات تحقيق العدالة الناجزة، وضبط منظومة العمل الإداري، وإرساء قيم ومعايير المساءلة والنزاهة والشفافية.

والتقى المستشار عزت أبو زيد معاوني النيابة الإدارية الجدد، حيث ألقى كلمة تقدم فيها بالشكر للدكتورة رشا راغب على الجهد المبذول لتنظيم مثل تلك الدورات المميزة، مشيدًا بالدور بالغ الأهمية الذي تقوم به الأكاديمية في تدريب الشباب، وقدرتها على صقلهم بالمهارات اللازمة لمواكبة متطلبات العصر الحديث في كافة المجالات، مؤكدًا أهمية هذا التدريب للسيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية الجدد في مستهل مشوار عطائهم داخل محراب العدالة المقدس.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة رشا راغب التعاون المثمر والمستمر بين النيابة الإدارية والأكاديمية، موضحة ما تقوم به الأكاديمية من دور تدريبي وتوعوي شامل، فضلًا عن إطلاع المتدربين على كافة المستجدات المعاصرة والأحداث المحلية والدولية ذات الصلة، في سبيل إعداد كوادر قضائية تمتلك العديد من مهارات القيادة والمهارات الشخصية والإدارية الهامة التي يجب أن يتحلى بها أي رجل دولة بالإضافة للمعارف القانونية.