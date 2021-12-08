 جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ267 مليون حالة - بوابة الشروق
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جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ267 مليون حالة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 6:46 ص

أعلنت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 267 مليونا و99 ألفا و936 حالة.
وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و270 ألفا و625 وفاة.
وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 49.3 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.1 مليون حالة.

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