 أستراليا تنضم إلى المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية في بكين - بوابة الشروق
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أستراليا تنضم إلى المقاطعة الدبلوماسية للأولمبياد الشتوية في بكين

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:14 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 3:14 ص

قررت أستراليا الانضمام إلى المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان" ضد أقلية الويغور في البلاد.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون إن الرياضيين الأستراليين سيشاركون في الألعاب بالرغم من المقاطعة الدبلوماسية ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه "ليس مفاجئا" أن تقاطع أستراليا هذا الحدث، مشيرا إلى انهيار العلاقات مع الصين فى السنوات الأخيرة.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أمس الأول الاثنين أنها لن ترسل أي دبلوماسيين أو مسؤولين إلى دورة الألعاب بينما ستسمح لرياضييها بالمنافسة فيها.

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