جيروزاليم بوست: إصابة إسرائيلية في عملية طعن بحي الشيخ جراح

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، القبض على فتاة فلسطينية، بتهمة طعن امرأة يهودية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة والذي تواجه العائلات الفلسطينية فيه معاناة كبيرة وتهديدًا بالطرد من قبل بلدية الاحتلال.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن مصادر طبية إسرائيلية قولها إنه تم إسعاف المرأة الإسرائيلية، في موقع الطعن قبل نقلها إلى مُستشفى قريب، وقالت شرطة الاحتلال إنها تعقبت الفلسطينية التي نفذت العملية وألقت القبض عليها في مدرسة قريبة حسب روايتها.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، طوقا عسكريا على حي الشيخ جراح في أعقاب عملية الطعن مغلقة كافة الطرق المؤدية إلى الحي الواقع شرق القدس المحتلة، واعتدت الشرطة حسب شهود عيان على المركبات والحافلات، فيما حلقت طائرة إسرائيلية على ارتفاع منخفض فوق بيوت الحي.

وقال شهود عيان في الحي إن قوات الاحتلال نفذت حملات اقتحام وتفتيش واسعة في بيوت الحي، كما اقتحمت مدرسة خليل السكاكيني الثانوية للبنات في الحي، واعتقلت فتاة من داخل مدرسة الروضة الحديثة، وأغلقت قوات الاحتلال حاجز شعفاط العسكري في الاتجاهين.