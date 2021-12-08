أستراليا: تسجيل أول إصابة بأوميكرون في فيكتوريا لمسافر عائد من هولندا

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية، اليوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بمتحور فيروس كورونا "أوميكرون" في ولاية فيكتوريا لمسافر دولي وصل من هولندا.

ونقلت صحيفة ذا إيدج الأسترالية، عن السلطات الصحية القول إن نتائج التسلسل الجينومي أكدت يوم الأربعاء أن مسافرًا أجنبيًا وصل مؤخرًا إلى فيكتوريا أصيب بسلالة أوميكرون، مضيفة أن المسافر، الذي تم تطعيمه بالكامل، دخل الحجر الصحي بالفندق مباشرة بعد هبوطه في فيكتوريا من هولندا.

وأضافت السلطات الصحية أنها تواصلت مع الركاب على نفس الرحلة الداخلية للمسافر للتأكد من أنهم جميعًا قد تم اختبارهم.

وتشير الدراسات الأولية، حتى الآن، إلى أن السلالة الجديدة "أوميكرون" أكثر عدوى من السلالات الأخرى.