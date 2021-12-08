روسيا: 100 مسافر من جنوب إفريقيا بالحجر الصحي للاشتباه في إصابتهم بكورونا

أعلنت رئيسة هيئة الرقابة الصحية الروسية آنا بوبوفا، اليوم /الثلاثاء/، أن نحو 100 شخص قادمين من جنوب إفريقيا تم وضعهم في منشأة مراقبة (حجر صحي) بعد الاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بينهم 24 شخصا مُحتجزين في المستشفيات.

وقالت بوبوفا في تصريحات -نقلتها وكالة "تاس" الروسية- إن "أي وعكة صحية أو حُمى سيتم احتسبها كدليل على احتجاز الشخص في المستشفى"، مشيرة إلى أن نحو 100 شخص كانوا على متن رحلة قادمة من جنوب إفريقيا يمكثون حاليا في منشأة للمراقبة بينما تم اصطحاب 24 منهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأوضحت بوبوفا أن أغلب هؤلاء المحتجزين في المستشفيات كانت نتائج اختبارات كورونا الخاصة بهم إيجابية، ورغم أن بعضهم كانت نتيجته سلبية لكنهم كانوا يعانون من أعراض العدوى.

ولفتت إلى أن روسيا حتى اليوم رصدت حالتي إصابة فقط بالسلالة الجديدة "أوميكرون" التي يُعتقد أنها نشأت في جنوب إفريقيا.