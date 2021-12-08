البرلمان الألماني ينتخب اليوم الاشتراكي الديمقراطي شولتس مستشارا خلفا لميركل

ينتخب البرلمان الألماني الاتحادي (بوندستاج)، اليوم الأربعاء، السياسي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، مستشارا لألمانيا، ليخلف بذلك المستشارة المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل بعد قضائها 16 عاما على رأس أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويُنظر إلى تصويت البرلمان، الذي سيُجرى عن طريق الاقتراع السري، على أنه إجراء شكلي بعد أن اتفق الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي حل في المركز الأول في الانتخابات العامة التي جرت في أواخر سبتمبر الماضي، مع حزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر على تشكيل الائتلاف الحاكم.

وعقب التصويت، سيؤدي شولتس وحكومته المكونة من 16 وزيرا - سبعة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخمسة من حزب الخضر وأربعة من الحزب الديمقراطي الحر - اليمين الدستورية أمام الرئيس الاتحادي فرانك-فالتر شتاينماير.

وبعد ذلك سيُجرى التسليم الرسمي للمسؤوليات خلال اليوم، حيث يتخلى وزراء حكومة ميركل عن حقائبهم. ومن المقرر أن يسلم شولتس، الذي شغل منصب وزير المالية في عهد ميركل، منصبه إلى زعيم الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر.

ووضعت الحكومة الجديدة التعامل مع جائحة كورونا ومكافحة تغير المناخ في محور سياساتها.

ومن المقرر أن تتخلى ميركل رسميا عن مهام منصبها في تمام الساعة الثالثة عصرا (التوقيت المحلي)، حيث تسلم رسميا مهامها لشولتس، الذي شغل أيضا منصب نائب المستشارة على مدى السنوات الأربع الماضية.