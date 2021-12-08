مصر تستضيف اجتماعات المجلس الوزاري العربي للسياحة

• مباحثات مشتركة لدفع مزيد من حركة السياحة العربية البينية تتصدر أجندة الاجتماعات





تستضيف القاهرة، اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اجتماعات الدورة الـ24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة.

وتتصدر أجندة الاجتماعات، مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين بلدان الوطن العربي في مجال السياحة والآثار، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية فيما بينها، وذلك إدراكا لأهمية صناعة السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

ومن جهته، أقام الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، ماس أمس، مأدبة عشاء لعدد من وزراء السياحة العرب وسفراء الدول المشاركة بالمجلس، وذلك بأحد الفنادق، بمناسبة انعقاد الدورة الـ24 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، التي تستضيفها مصر وتنطلق فعالياتها اليوم الأربعاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ولمدة يومين.

وحضر مأدبة العشاء وزير الصناعة والتجارة والسياحة بدولة البحرين، ووزير التراث والسياحة بسلطنة عمان، ووزير الإعلام والثقافة والسياحة بدولة اليمن، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام بجامعة الدول العربية، ورئيس المنظمة العربية للسياحة، ووكيل وزارة السياحة السعودية للشئون التنظيمية والسياسات، ووكيل وزارة الإعلام بدولة الكويت، إلى جانب عدد من سفراء ورؤساء وفود الدول العربية المشاركة بالمجلس، ومدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية.

وشارك في الحضور من وزارة السياحة والآثار المصرية، نائب الوزير لشئون السياحة، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وبعض قيادات الوزارة.

وخلال مأدبة العشاء، رحب الدكتور خالد العناني بالحضور في بلدهم الثاني مصر، كما أعرب عن سعادته بهذا الجمع الكبير من المعنيين بالقطاع السياحي في آن واحد، مؤكدا أنه يعد فرصة جيدة لمناقشة الوضع السياحي في الوطن العربي.

كما تم مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون المشترك بين بلدان الوطن العربي في مجال السياحة والآثار، والعمل على دفع مزيد من الحركة السياحية فيما بينها؛ وذلك إدراكا لأهمية صناعة السياحة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل بشكل مباشر وغير مباشر.

كما تطرق الحديث خلال مأدبة العشاء، لمناقشة سبل دعم تعافي القطاع السياحي بالدول العربية بعد أزمة جائحة فيروس كورونا، وكذلك مناقشة بعض المحاور والمجالات المختلفة، والتي من بينها مجالات التنشيط والترويج، والتدريب السياحي، وكذلك السياحة المستدامة.