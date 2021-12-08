والد مستشار ألمانيا الجديد: أراد أن يصبح مستشارا منذ أن كان تلميذا

ذكر والد مستشار ألمانيا الجديد، جيرهارد شولتس، أن نجله، أولاف شولتس، أراد أن يصبح مستشارا عندما كان يبلغ من العمر 12 عاما.

وقال جيرهارد (86 عاما) اليوم الأربعاء عقب انتخاب نجله مستشارا في البرلمان الألماني: "لقد حدد هذا الهدف في وقت مبكر للغاية، عندما كان لا يزال تلميذا"، معربا عن سعادته لانتخاب نجله (63 عاما) لهذا المنصب.

وذكر جيرهارد أنه قال لنجله مرة: "عندما أتصور أنه قبل 63 عاما كنت حريصا على عدم تركك تسقط من السيارة، والآن أنت تجلس على طاولة واحدة مع عظماء العالم، إنه لأمر جليل".

وقبل انتخاب نجله، أعرب جيرهارد عن ثقته في أنه سيؤدي مهمته على نحو جيد، وقال: "سينجز مهمته برصانة"، مضيفا أن هذا يوم مميز بالنسبة له كأب.