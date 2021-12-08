مدير الإيسيسكو يقدم درع تحيا مصر الجمهورية الجديدة للرئيس السيسي

قدّم الدكتور محمد المالك سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، درع تحيا مصر الجمهورية الجديدة، للرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمؤتمر العام لمنظمة الإسلامية "الإيسيسكو"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء.

ويُعقد المنتدى في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس السيسي، تحت عنوان "رؤية المستقبل"، بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة "الإيسيسكو".

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية فى ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدى إقامة سلسلة من الفاعليات والأنشطة، فى صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

وينعقد المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى هذا العام، بالتناغم مع انعقاد الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو برعاية الرئيس وبمشاركة 49 دولة من الدول الأعضاء في المنظمة.