روت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، تفاصيل وعكتها الصحية التي مرت بها، موضحة أنها خضعت لعملية -اعتادت عليها- لإزالة بعض التكيسات، ولكنها تعرضت لتسمم؛ بسبب ثقب في القولون.



وأضافت خلال لقائها بالإعلامية منى الشاذلي، في برنامج «معكم» المذاع على شاشة «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أنها اضطرت للخضوع إلى جراحة أخرى؛ وشعرت بأنها لن تخرج منها على قيد الحياة.



وتابعت: «قلت لأخويا يخلي باله من ولادي.. وبعد العملية دخلت العناية المركزة، وكنت على جهاز لا يخرج منه سوى 10% على قيد الحياة.. ولا أتذكر التفاصيل بالضبط، كنت في شبه غيبوبة».



وأوضحت أنها فقدت القدرة على المشي والنطق بعد الجراحة؛ وخضعت لعلاج مكثف من المضادات الحيوية؛ لمواجهة التسمم الساري داخل الدم.



واستطردت: «كان بيجي لي كوابيس يوميا بعد العملية؛ لدرجة إني قررت إني مش هنام؛ علشان أهرب من الكابوس»، حسب تعبيرها.



«أنا مش قادرة أكمل»، بهذه الكلمات روت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، لحظة استسلامها للمرض بسبب شدة الألم؛ حتى فضّلت الموت عن الحياة الممزوجة بالألم، متابعة: «قلتلهم أنا لو رحت لربنا هرتاح هناك أكتر.. وطلبت منهم يشيلوا الأدوية من جسمي».





