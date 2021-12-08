أمين شباب الناصري بالمنيا: الدولة اتخذت خطوات حقيقية لمحاربة الفساد

أشاد محمد علي عبد المنعم، عضو الأمانة العامة للحزب العربي الديمقراطي الناصري، وأمين شباب محافظة المنيا، بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تبني مجموعة من الإجراءات التنظيمية الفعالة، التي تسهم في منع الفساد وتعزيز القيم والشفافية والنزاهة، انطلاقا من الدستور الذي نص على التزام الدولة بمعالجة الفساد، خلال احتفال الدولة بيوم الفساد العالمي.

وقال عبد المنعم إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق الاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة الفساد 2014-2018، تلاها إطلاق مرحلتها الثانية (2019-2022)، بهدف تكوين مجتمع واعٍ بمخاطر الفساد، واستنكارها وقيم النزاهة.

وأشار إلى تعديل وإصدار عدد من القوانين الأخرى وإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد لتقديم الدورات التدريبية وفعاليات بناء القدرات في هذا المجال، مضيفًا أن جمهورية مصر العربية كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية مكافحة الفساد ، انطلاقا من إيمانها بأن الفساد ظاهرة عالمية تعزز عدم استقرار المجتمعات وتعرض عملية التنمية المستدامة وحقوق الإنسان لمخاطر متعددة.

وأضاف عضو الأمانة العامة بالناصري، أن بهذه المناسبة يجدد الحزب دعمه لجهود مؤسسات الدولة الهادفة إلى القضاء على الفساد؛ لتخصيص البيئة الملائمة لتنفيذ برامج التنمية الشاملة، موضحًا أن الحزب يشدد على أن مكافحة الفساد مسؤولية اجتماعية جماعية تتطلب تعاون كافة شرائح المجتمع.