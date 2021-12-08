حالة وفاة و198 مصابا جديدا بفيروس كورونا في تونس

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أحصت وزارة الصحة التونسية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة حالة وفاة واحدة و198 إصابة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد.

وبلغ إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء 25 ألفا و407 وفيات.

وقلصت تونس بشكل كبير أعداد الوفيات والمصابين بعد موجة وبائية هي الأخطر في الصيف الماضي ولكن وزير الصحة علي المرابط حذر من أي تهاون في ظل تزايد الإصابات في الدول الأوروبية وظهور المتحور أوميكرون.

وكشفت الوزارة عن حالة إصابة وحيدة بالمتحور أوميكرون حتى اليوم.

ويرقد في المستشفيات 163 مصاب بفيروس كورونا ويتوزع 53 على أقسام الإنعاش فيما يخضع تسعة أشخاص للعلاج بأجهزة التنفس الاصطناعي.