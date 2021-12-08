ضبط مسؤول بوحدة محلية بتهمة تسهيل التعدي على 103 أفدنة من أرض الدولة

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على مسؤول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية في سوهاج، تواطأ مع شخص ومكنه من التعدي على 103 أفدنة من أرض الدولة.

وتوصلت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، إلى استغلال مسؤول تنظيم بإحدى الوحدات المحلية بسوهاج، موقعه الوظيفى وطبيعة عمله، وتواطأ مع شخص مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج، بعدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتعديه على مساحة 103 أفدنة من أملاك الدولة خارج الزمام دون تقنين أو سند ملكية لتلك المساحة وتقدر قيمتها بمبلغ 7.725 مليون جنيه، وقيامه ببناء منزل وسور على مساحة كبيرة منها الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير.

وتأكدت التحريات بسؤال رئيس الوحدة المحلية المشار إليها، وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.