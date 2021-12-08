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بدأت منطقة الأقصر الأزهرية في تنفيذ قرار قطاع المعاهد الأزهرية، الخاص بإخلاء معهد الكرنك الأزهرى، كونه آيل للسقوط.

وقال الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، إن قرار إخلاء معهد الكرنك الأزهري، جاء حرصًا على حياة التلاميذ والمعلمين، بعد تدهور حالة المبنى.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أن لجنة من الإدارة الهندسية قامت بمعاينة المعهد وطلبت سرعة إخلائه حفاظًا على حياة التلاميذ والمعلمين، وجرى نقل الطلاب إلى معهد الأقصر بنين باعتباره الأقرب للمعهد المتضرر.