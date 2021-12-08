أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أمله في أن تؤدي الانتخابات المقبلة في ليبيا إلى استقرار الأوضاع في البلاد.

وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع رئيس الوزراء اليوناني، اليوم الأربعاء في سوتشي: "نفترض أن الانتخابات المقررة في ليبيا ستجرى ضمن الإطار الزمني المتفق عليه مسبقا، وستؤدي إلى الاستقرار في هذا البلد".

وأضاف الرئيس الروسي: أن روسيا على اتصال بجميع الأطراف المعنية بالمسألة الليبية، بما في ذلك الدول الرائدة في الاتحاد الأوروبي "، معربا عن أملة أن يتم التوصل إلى حل يناسب الجميع ويؤدي إلى استقرار طويل الأمد في ليبيا.