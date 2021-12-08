أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (بقيادة السعودية)، اعتراض وتدمير طائرتين مُسيّرتين بالأجواء اليمنية.

وذكر التحالف -حسبما أفادت قناة (السعودية) الإخبارية، اليوم الأربعاء-: أنه "تم رصد انطلاق إحدى المُسَيّرتين اللتين تم اعتراضهما من مطار صنعاء الدولي، مؤكدا أنه بصدد تنفيذ إجراءات عملياتية حازمة تتعامل مع مصادر التهديد".

وكان التحالف العربي، قد أعلن -في وقت سابق اليوم- تنفيذ 16 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثيين في مأرب خلال الـ24 ساعة الماضية؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 95 حوثيا وتدمير 11 آلية عسكرية ومنظومة دفاع جوي للميليشيات.

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