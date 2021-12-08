مدرب الأردن: نؤمن بحظوظنا أمام مصر في كأس العرب

تحدث عدنان حمد، المدير الفني لمنتخب الأردن، عن المواجهة المرتقبة أمام منتخب مصر، بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، المقامة في قطر من 30 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر الجاري.

وتأهلت مصر لمواجهة الأردن، بعد تصدرها منافسات المجموعة الرابعة، عقب التعادل الإيجابي 1-1، أمس الثلاثاء أمام منتخب الجزائر، والذي حل في المركز الثاني، لملاقاة المنتخب المغربي، وتقام المواجهتين يوم السبت المقبل الموافق 11 ديسمبر.

ولبقية مواجهات الدور ربع النهائي من كأس العرب، تواجه تونس منتخب عمان، في المقابل تلعب قطر ضد الإمارات، وتقام المباراتين يوم الجمعة الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وقال عدنان حمد، في تصريح مقتضب بعد تأهل منتخب بلاده إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب ومواجهة مصر:" جميع المنتخبات التي تأهلت للدور ربع النهائي قوية وتشترك في تصفيات كأس العالم".

وأضاف:" لعبنا مباراة كبيرة أمس أمام فلسطين، وحققنا نتيجة مستحقة".

وأكمل:" فوزنا بخماسية على فلسطين بالرغم من حالة القلق التي نعيشها بسبب الإصابات وانتظار نتائج فحوصات فيروس كورونا".

وتابع:" ثقتي باللاعبين عالية، وأعلم جيدًا مدى حماسهم لتقديم أفضل ما لديهم أمام الفراعنة ونؤمن بحظوظنا".

وأتم:" نتمنى أن نقدم أمام منتخب مصر مباراة تليق باسم الكرة الأردنية".