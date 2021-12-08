قال وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ مع تمركز المعدات والأفراد ووحدات التدخل السريع للتعامل مع تجمعات الأمطار فور سقوطها.

جاء ذلك خلال متابعة وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، لتقارير هيئة الأرصاد الجوية بوجود حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة عَلِي عدد من محافظات الجمهورية اليوم.

ووجه الوزير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة باستمرار متابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة؛ لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.

وأوضح أن تقرير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة أكد على أن محافظات القاهرة الكبري وعدد آخر من محافظات الجمهورية تشهد حالة من الطقس غير المستقر مع وجود رياح متوسطة وشديدة محملة بالأتربة، وأكد أنه تم تعطيل الدراسة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ نظراً لحالة الطقس غير المستقر، حيث تشهد محافظة مطروح أمطار خفيفة متقطعة على مدينة براني مع تكاثر السحب والغيوم على معظم قرى ومدن المحافظة مصاحبة برياح شديدة باردة، مشيرًا إلى إنه قد سقط عمود في قرية الجفيرة ويجري اتخاذ اللازم.

ولفت إلى بداية سقوط الأمطار الخفيفة على مدينة رشيد بمحافظة البحيرة دون تجمعات للمياه، وقامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء بنشر المعدات بالشوارع لمجابهة تجمعات مياه الأمطار حتى لا تتأثر حركة سير المواطنين والسيارات، وأشار إلى سقوط أمطار متوسطة على مدن (مطوبس - الرياض - برج البرلس - بلطيم) بمحافظة كفر الشيخ وانقطاع أسلاك الكهرباء بقرية حصة الغنيمي سيدي سالم وجارى الإصلاح، منوهًا بأنه تم غلق ميناءي بوغازي والدخيلة بالإسكندرية وتم انتشار معدات شفط المياه.

وأكد شعراوي أن محافظة الغربية تعرضت لسقوط بعض أعمدة الإنارة والأشجار في عدد من القرى وجاري التعامل مع الموقف، كما تعرضت محافظات دمياط والبحيرة والشرقية للرياح الشديدة والمحملة للأتربة والأمطار الخفيفة، ووجه كافة المحافظات باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة سوء الأحوال الجوية والأمطار التي ستشهدها بعض المحافظات طبقًا لما تعلنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وطالب بسرعة أعمال سحب وتصريف تراكمات مياه الأمطار في حالة سقوطها لعدم تعطيل حركة المشاة والمرور وضرورة تواجد رؤساء الأحياء والمدن والمراكز ميدانياً ومتابعة أعمال شفط مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية والفرعية.