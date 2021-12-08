انطلاق عملية عسكرية عراقية لملاحقة داعش شرقي كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم الأربعاء، انطلاق عملية مشتركة بين القوات العراقية وقوات البيشمركة لملاحقة عناصر تنظيم داعش في مناطق شرقي محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقالت خلية الإعلام الأمني ، في بيان صحفي اليوم :"انطلقت اليوم عمليات مشتركة في كركوك بين قوات البيشمركة وجهاز مكافحة الإرهاب في مناطق شرقي محافظة كركوك بهدف تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية وتطهير الأراضي".

وتأتي هذه العملية بالتزامن مع وصول رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة إلى قضاء مخمور بمحافظة أربيل على رأس وفد أمني يضم وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدداً من القيادات الأمنية لمتابعة تداعيات الأحداث وملاحقة عناصر داعش.