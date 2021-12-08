أمريكا تحذر روسيا من عواقب حقيقية في حالة تصعيد النزاع مع أوكرانيا

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حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين من عواقب اقتصادية في حالة تصعيد النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال قمة عقدت اليوم الثلاثاء بين الرئيسين عبر تقنية الفيديو.

وذكر البيت الأبيض فى بيان عقب المحادثة بين الرئيسين والتي استمرت لساعتين أن بايدن أعرب عن "مخاوف بالغة للولايات المتحدة وللحلفاء الأوروبيين (لها) تجاه زيادة روسيا للقوات المحيطة بأوكرانيا".

وأوضح بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها "سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات الأخرى في حالة التصعيد العسكري".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي أكد مجددا دعمه لـ"سيادة ووحدة أراضي" أوكرانيا ودعا إلى وقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية.