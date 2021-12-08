الإمارات: انخفاض الإصابات اليومية بكورونا إلى أقل من 100

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في التعامل مع جائحة كورونا بنهاية تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، وفقا لنتائج "مؤشر المرونة في التعامل مع كوفيد- 19، الصادر عن وكالة بلومبرج للأنباء,

وأفادت الوكالة في تقريرها بأن نسبة جرعات اللقاحات إلى إجمالي عدد السكان في الدولة بلغ 1ر203 % حتى نهاية تشرين ثان/ نوفمبر، كما وصفت أداء الإمارات على المؤشر بأنه الأكثر اتساقاً منذ انطلاق المؤشر منذ عام.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم القطاع الصحي في الإمارات، فريدة الحوسني للصحفيين مساء اليوم الأربعاء إن "التقرير، أظهر أن الإمارات واحدة من ضمن سبع دول فقط على مستوى العالم لم تتأخر قط في ترتيبها على المؤشر منذ انطلاقه".

وأكد التقرير "أن عدد حالات الإصابة اليومي في الامارات انخفض إلى أقل من 100 حالة منذ منتصف تشرين أول/ أكتوبر الماضي وحتى الان، فيما ندرت الوفيات خلال الفترة ذاتها".

وشددت الحوسني على مواصلة القطاع الصحي جهوده بهدف الوصول إلى المناعة المجتمعية، من خلال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، للفئات المؤهلة لأخذ التطعيم، معلنة وصول نسبة الحاصلين على الجرعة الأولى من إجمالي السكان إلى 100%، في حين أن نسبة متلقي جرعتي لقاح كانت 82ر90 % من إجمالي السكان.

وأفادت بأن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في عدد حالات الإصابة بالفيروس، وعزت ذلك إلى الجهود الحثيثة التي بذلتها الجهات كافة، وفي مقدمتها القطاع الصحي، مشيرة إلى تحقيق الدولة الكثير من المنجزات وأن الحفاظ على هذه المكتسبات مرهون بمدى تفاعل الجمهور والتزامه للوصول للتعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وأكدت الحوسني، أن منهجية توسيع نطاق الفحوصات، تُعد أحد العوامل الداعمة للكشف والتدخل والسيطرة واحتواء الفيروس، وبالتالي توفير بيئة وقائية وحماية المجتمع، لذا تحرص الجهات الصحية بالتعاون مع الجهات المعنية على توفير الخدمة للأفراد وسهولة الوصول لها، فيما تستمر الدولة في اتباع سياسة توسيع نطاق الفحوصات المخبرية "بي سي آر" في ظل تطبيق أفضل المنهجيات، للكشف المبكر على الحالات.