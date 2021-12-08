 إضاءة مبنى محافظة بورسعيد بالأزرق احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد - بوابة الشروق
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إضاءة مبنى محافظة بورسعيد بالأزرق احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد

محسن عشري
نشر في: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:34 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 8:34 م

أضاءت محافظة بورسعيد مبنى الديوان العام باللون الأزرق، اليوم الأربعاء احتفالا باليوم العالمي لمكافحة الفساد.

ويحتفل العالم في 9 ديسمبر من كل عام باليوم العالمي لمكافحة الفساد الذي يشكل مناسبة هامة؛ لتأكيد رفض تلك الجريمة بكافة أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات، والتي تمس كل المجتمعات والاقتصاديات، وتتأثر بها الدول النامية بشكل خاص مما يعد عقبة في طريق تحقيق تنميتها المستدامة.

وتنظم محافظة بورسعيد احتفالية بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية يوم 9 ديسمبر بمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والأمنية والقيادية ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعقد ندوة تثقيفية لتسليط الضوء على حقوق الجميع ومسئولياتهم في التصدي للفساد.


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