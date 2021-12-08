بايدن يجري محادثات مع نظيره الأوكراني غدا

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاتصال بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي غدا الخميس، لمناقشة من بين أمور أخرى، نتائج محادثاته عبر الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

صرح بذلك مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض الليلة الماضية، حسبما أوردت وكالة أنباء أوكرينفورم الأوكرانية، وقال سوليفان: "سيتحدث الرئيس بايدن مع الرئيس زيلينسكي يوم الخميس بعد مناقشة أمس بين زيلينسكي ووزير الخارجية أنتوني بلينكين".

وفي الوقت نفسه، أكد سوليفان أن إدارة بايدن على اتصال يومي بكبار المسؤولين في الحكومة الأوكرانية، وأن "رسالتنا إلى أصدقائنا في الحكومة الأوكرانية، كما كانت رسالتنا إلى الرئيس بوتين، هي أن الولايات المتحدة تدعم عملية مينسك، وتريد رؤية التقدم المحرز نحو وقف إطلاق النار، نحو تدابير بناء الثقة، وهذا هو الأفضل".

وقال أيضا إن بايدن أجرى بالفعل محادثات مع قادة فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بعد محادثاته مع بوتين لاستخلاص المعلومات منهم بشأن مكالمة الفيديو والتشاور بشأن كيفية المضي قدمًا.

وأضاف أن فريق البيت الأبيض يستخلص المعلومات من سفارات أعضاء الناتو وأعضاء الاتحاد الأوروبي، والحلفاء الرئيسيين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بشأن نتائج المحادثات مع بوتين.