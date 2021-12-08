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أعلنت القوات الجوية الملكية السعودية انطلاق تمرين ACE بالذخيرة الحية بالاشتراك مع القوات الجوية الأمريكية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن "التمرين سيجرى في قاعدة الملك فيصل الجوية بالقطاع الشمالي وقاعدة الملك فهد الجوية بالقطاع الغربي".

وأضافت: "تشارك القوات الجوية الملكية السعودية بطائرات من نوع (تايفون) و(F-15 C/SA)، بينما تشارك القوات الجوية الأمريكية بطائرات مقاتلة من طراز (16-F)".

وتابعت: "يهدف التمرين إلى صقل وتطوير مهارات الأطقم الجوية والفنية، إضافة إلى تبادل الخبرات العسكرية في مجال تخطيط وتنفيذ العمليات الجوية، ورفع مستوى الجاهزية القتالية".

وأوضحت أن "التمرين يأتي ضمن سلسلة من النشاطات المشتركة بين الجانبين".