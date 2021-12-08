أعلنت مستشفى الشيخ زويد أنه تم تقديم الخدمة الطبية لـ 216 حالة من أهالي الشيخ زويد ورفح من خلال اليوم الثاني من قافلة الهلال الأحمر المصري، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وإشراف الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأشار البيان الصادر عن المستشفى إلى أنه تم إجراء الكشف الطبي على 111 حالة في تخصصات: الباطنة ، الأطفال ، الأنف والأذن ، النساء والتوليد ، الجلدية ، والرمد .. حيث تم صرف الأدوية لهم مجانا.. كما تم تقديم الخدمة الطبية الأخرى لعدد 105 حالات : منها 58 حالة فحوصات معملية للدم ، و16 حالة فحص معملي للطفيليات ، و12 حالة أشعة ، و19 حالة موجات فوق الصوتية مجانا.

وكانت القافلة بدأت عملها بمستشفى الشيخ زويد اعتبارا من أمس /الإثنين/ الموافق 6 ديسمبر الجاري وتستمر حتى بعد غد الخميس 9 ديسمبر الجاري، وذلك استمرارا لدعم ورفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة لأهالي الشيخ زويد ورفح.

يذكر أيضا أنه سبق تقديم الخدمة الطبية لـ253 حاله أمس، حيث تم إجراء الكشف الطبي على 145 حالة في تخصصات : الباطنة ، الأطفال ، الأنف والأذن ، النساء والتوليد ، الجلدية ، والرمد .. وتم صرف الأدوية لهم مجانا .. كما تم تقديم الخدمة الطبية الأخرى لعدد 108 حالات : منها 67 حالة فحوصات معملية للدم ، 13 حالة فحص معملي للطفيليات ، 8 حالات أشعة ، و20 حالة موجات فوق الصوتية مجانا.