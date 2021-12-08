السعودية تسمح بالسفر إلى سلطنة عمان عبر منفذ الربع الخالي خلال ساعات

توقع مسؤول أمني سعودي في الرياض السماح بالسفر إلى سلطنة عمان عبر منفذ الربع الخالي خلال الساعات المقبلة.

وقال المسؤول الأمني، لوكالة الأنباء الألمانية، إن قرارا سيصدر بهذا الشأن الليلة بالتزامن مع بدء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المنفذ، تقديم خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين من وإلى المملكة، وتيسير إجراءات حركة الشاحنات والمركبات، وذلك بعد الإعلان رسميًا عن التدشين المرحلي للمنفذ.

ويشتمل المنفذ على منطقة الركاب ومنطقة الشحن (قدوم ومغادرة) إضافة إلى المنطقة الإدارية ومنطقة السكن المؤقت للموظفين، فيما تبلغ الطاقة الاستيعابية لمنطقة الركاب في المنفذ 1700مركبة يوميا والطاقة الاستيعابية لمنطقة الشحن 966 شاحنة يوميًا.

وجاء تصميم المنفذ متوافقًا مع متطلبات منظمة الجمارك العالمية في المعابر الحدودية "الذكية" من حيث الأمن وقابلية القياس والأتمتة وإدارة المخاطر والاعتماد على التكنولوجيا.

ويبلغ طول الطريق 564 كيلومترا من تقاطع منفذ البطحاء مع الإمارات حتى منفذ الربع الخالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، أن الطريق سوف يسهم "في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والذي بلغ أكثر من 10 مليارات ريال في عام 2020 إضافة إلى إسهامه في تمكين تحقيق أهداف عدد من القطاعات الوطنية، مثل قطاع الحج والعمرة وقطاع السياحة وتسهيل حركة المسافرين".