إغلاق مينائي السخنة والأدبية لسوء الأحوال الجوية

أغلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مينائى السخنة والأدبية التابعين لها بسبب سوء الأحوال الجوية، وانعدام الرؤية أمام الحركة الملاحية، وأكدت عودة الحركة فور تحسن الطقس.

وذكر بيان المنطقة الاقتصادية، أن مينائى السخنة والأدبية استقبلا خلال نوفمبر الماضى، 77 سفينة وحركة، منها 37 سفينة بميناء الأدبية، تشمل 11 سفينة بضائع عامة، و6 ناقلات صب جاف، و12 سفينة ناقلات صب سائل، و4 سفن حاويات، وسفينة حيوانات حية، و3 سفن خدمات بحرية، وأخرى بحمولات نحو 520 ألف طن.

فيما استقبل ميناء العين السخنة 40 سفينة، وسجل الميناء دخول 23 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب جاف، و11 سفينة صب سائل بحمولات نحو 1.73 مليون طن بمعدل نمو للبضائع بنسبة 53%؜ مقارنة ببضائع العام الماضي.

وأضاف البيان، بالتنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ التابعة لتسهيل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وتنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة.





