ماليزيا تلزم المسافرين بفحص صحي للكشف عن كورونا خلال 6 أيام من وصولهم

ألزمت وزارة الصحة الماليزية، المسافرين الدوليين عبر ممر السفر الملقح جوًيا وبرًيا (VTL) بين سنغافورة وماليزيا، وعبر فقاعة السياحة الدولية لجزيرة النغكاوي (LITB) ومركز الخدمات الشامل للزوار من رجال الأعمال على المدى القصير، بإجراء فحص صحي للكشف عن فيروس كورونا المستجد خلال ستة أيام من وصولهم إلى ماليزيا.

وقال وزير الصحة الماليزي خيري جمال الدين، في تصريح وفقا لوكالة الأنباء الماليزية ، اليوم الأربعاء، إن القرار الذي يسري مفعوله اعتبارًا من اليوم، يأتي ضمن إجراءات الوزارة لتحسين الخطوات الموجودة لمكافحة الفيروس، ويهدف إلى منع تفشي متحور كوفيد-19 الجديد "أوميكرون" في البلاد، موضحا أنه يجب على المسافرين إجراء فحص كوفيد-19 عند وصولهم إلى ماليزيا، اختبار ذاتي في اليوم الثاني والرابع والسادس بعد الوصول واختبار احترافي من نوع " Ag-RTK "في اليوم الثالث والخامس بعد الوصول".

وأضاف أنه بالنسبة للمسافرين عبر فقاعة السياحة الدولية لجزيرة النغكاوي، فعليهم أن يقوموا باختبار " PCR-RT" في غضون يومين قبل المغادرة من النغكاوي، ويجب إبلاغ نتيجة الفحص عبر تطبيق هاتفي "MySejahtera."

وأردف أنه على المسافرين أيضا أن يقوموا باختبار "PCR-RT "في غضون يومين قبل المغادرة إلى ماليزيا، وذلك بدلا عن الإجراءات السابقة التي حددت وجوب إجراء الفحص 72 ساعة قبل المغادرة.