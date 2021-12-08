معهد بحوث الإلكترونيات يشارك بنماذج مخرجاته البحثية بالمنتدى العالمي للتعليم العالي

وزير التعليم العالي: افتتاح المعهد رسمياً في الربع الثاني من العام القادم 2022



شارك معهد بحوث الإلكترونيات بجناح ومجموعة من نماذج لبعض المخرجات البحثية فى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي بعنوان رؤية المستقبل، والذى تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



تضمن الجناح جهاز الكشف السريع عن بكتريا التلوث الغذائي السالمونيلا، جهاز الكشف السريع عن فيروس كورونا المستجد، نموذج لشبكة مجسات لاسلكية للزراعة الذكية، عدادات الكهرباء الذكية، جهاز حساسات الحركة والتي تعتمد على نكنولوجيا الأشعة تحت الحمراء وموجات الميكرويف.



كما تضمن الجناح لوحة مفاتيح باللمس والتي تستعمل في تطبيقات مختلفة مثل التحكم في الدوائر الإلكترونية والكهربية والخزائن والأجهزة الطبية، ودائرة إلكترونية لحماية المحركات الكهربائية من الأحمال الزائدة، كشافات الليد والتي تعتمد على تكنولوجيا الليد بقدرات مختلفة والتي تعطي قيمة ضوئية عالية مع خفض استهلاك الكهرباء، وجهاز إنذار حراري صوتي وضوئي قابل للبرمجة لوقاية محركات السيارات من ارتفاع درجة الحرارة، والطابعات ثلاثية الأبعاد كأحد نماذج الشركات المحتضنة بمعهد بحوث الإلكترونيات.



وتفقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد عبدالغفار، جناح معهد بحوث الإلكترونيات في المعرض وأشاد بالمخرجات البحثية للمعهد.



وذكر عبدالغفار أن مقر المعهد الجديد يضم مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التي ستحتضن الشركات التكنولوجيا الحديثة ورواد الأعمال هذا إلى جانب غرفة نظيفة لصناعة الإلكترونيات الدقيقة والتي تعد من أكبر الغرف النظيفه في مصر والشرق الأوسط، مضيفا أنه سيتم افتتاح المعهد رسمياً في الربع الثاني من العام القادم 2022.