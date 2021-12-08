وفاة رئيس الأركان الهندي وزوجته في حادث تحطم مروحية عسكرية

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لقي رئيس الأركان الهندي بيبين راوات وزوجته حتفهما بعد تحطم مروحية عسكرية في تاميل نادو، حسبما ذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية.

وقد أسفر الحادث عن مقتل 13 شخصا كانوا على متن المروحية، ونجاة شخص واحد يعاني من حروق بالغة.

وكتبت القوات الجوية الهندية تغريدة قالت فيها "ببالغ الآسي، لقد تأكدت وفاة الجنرال بيبين راوات وزوجته و11 شخصا أخرين في هذا الحادث المؤسف".

وكتب الرئيس رام ناث كوفيد تغريدة قال فيها "أشعر بالصدمة لوفاة الجنرال بيبين راوت وزوجته. الأمة فقدت واحدا من أشجع أبنائها."

وكتب وزير الدفاع راجناث سينج "أشعر بالحزن الشديد للوفاة المفاجئة لرئيس الاركان الجنرال بيبين راوات وزوجته و11 أخرين من أفراد القوات المسلحة في هذا الحادث المؤسف في تاميل نادو اليوم".

وأضاف "وفاة الجنرال تمثل خسارة لا يمكن تعويضها لقواتنا المسلحة وبلادنا".