لودريان يأمل في إعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية فرنسا والجزائر مع مطلع 2022

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، عن أمله في إعادة بعث الحوار مع الجزائر، مشيرا إلى محادثاته مع الطرف الجزائري عن علاقات البلدين ووضعية الهجرة والمهاجرين.

وفي تصريح صحفي له عقب اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ووزير الخارجية رمطان لعمامرة، قال لودريان "اتفقنا على إعادة بعث الحوار بين البلدين وخاصة فيما يتعلق بمكافحة الارهاب للحفاظ على أمن البلدين".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الفرنسية "نتمنى أن يساهم الحوار الذي تم إعادة بعثه اليوم، في إعادة بعث العلاقات الدبلوماسية بين البلدين مع مطلع 2022".