مستشار ألمانيا الجديد: سأواصل تبادل الرأي مع ميركل

أعلن مستشار ألمانيا الجديد، أولاف شولتس، أنه يعتزم عدم قطع الاتصال مع المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.



وفي تصريحات للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال السياسي الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الأربعاء:" سنواصل تبادل الرأي، حتى بشأن السياسة أيضا".



وذكر شولتس أنه تعاون بشكل جيد ومفعم بالثقة مع ميركل، ولاسيما أثناء أزمة كورونا، وقال إن المستشارة التي خرجت من الخدمة هنأته على منصبه الجديد وأنها أكدت له أن هذا التعاون لن ينتهي.



وكانت المستشارة السابقة ميركل سلمت شولتس ديوان المستشارية في وقت سابق اليوم لتنهي بذلك حقبة تولت خلالها قيادة الحكومة الألمانية على مدار 16 عاما.