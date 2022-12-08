اليابان تقدم مساعدات إنسانية لليمن بحوالي 19 مليون دولار

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تقديم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة حوالي 19 مليون دولار من ميزانيتها التكميلية للسنة المالية 2022.

وذكرت السفارة اليابانية لدى اليمن، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن هذه المساعدات تأتي "استجابة للاحتياجات الإنسانية الملحة الناجمة عن النزاع، والذي استمر أكثر من 7 سنوات منذ بدايته".

وأوضحت السفارة، أن المساعدات تشمل، مشاريع إنسانية في المجالات ذات الأولوية مثل التعليم والصحة والغذاء وحماية الأطفال والنساء ومساعدة النازحين داخليا بالتعاون مع المنظمات الدولية.

وأكدت السفارة، مواصلة اليابان تقديم دعمها لليمنيين "للتخفيف من معاناتهم الناجمة عمّا يسمى بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، على أمل أن يتمكن الشعب اليمني من العودة إلى الحياة المليئة بالسلام والرضا والسعادة في أقرب وقت ممكن".

وهناك 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية، في وقت تشكو فيه الأمم المتحدة من نقص تمويل عملياتها الإغاثية في البلاد، ما قد يؤدي إلى زيادة نسب الجوع.

ويشهد اليمن منذ نحو ثماني سنوات، صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين من جهة ثانية، ما أدى إلى جر البلاد نحو أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق تقارير أممية.