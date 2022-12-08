 السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي ضد داعش - بوابة الشروق
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السعودية تعلن استضافتها الاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي ضد داعش

أ ش أ
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:13 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 11:13 م

أعلنت المملكة العربية السعودية خلال مشاركتها في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، المنعقد في مدينة لاهاي بهولندا، استضافتها للاجتماع الوزاري القادم للتحالف الدولي للعام 2023.

ذكرت ذلك قناة" الإخبارية السعودية" مساء اليوم، مشيرة إلى أن إعلان المملكة يأتي تجسيدا لدورها الفاعل كشريك استراتيجي في التحالف الدولي، وتماشيا مع الجهود الدولية التي تبذلها المملكة في مكافحة الكيانات الإرهابية بجميع صورها وأشكالها، ودورها في دعم التعاون الدولي لمحاربة هذه الكيانات الإرهابية.

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