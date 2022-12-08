• نائب رئيس الجامعة: عضوية الاتحاد ليست أمر هيناً ومسؤولية سيحاسب كل فرد عليها أمام الله وأمام المجتمع الجامعي

فاز الطالب محمد رضا عبد السلام هلال، كلية التجارة، برئاسة اتحاد طلاب جامعة عين شمس، وفازت الطالبة مريم خالد، بمنصب مقعد نائب رئيس الاتحاد من كلية طب الأسنان.

وأكد الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، أن اختيار بعض اللجان داخل مجلس الاتحاد بالتزكية لا يؤثر على أجواء الديمقراطية وإنما يعكس روح الزمالة والتفاهم بين الطلاب وتلاقي أفكارهم لاختيار فرد منهم يمثلهم ويعبر عنهم ويكون ناقل أمين لأصواتهم ومطالبهم، مضيفًا أن عضوية الاتحاد ليست أمر هيناً ومسؤولية سيحاسب كل فرد عليها أمام الله وأمام المجتمع الجامعي.

ووجه الطلاب أعضاء الاتحاد بضرورة العمل وفق الأعراف الجامعية وإعلاء لغة الحوار بين كافة الأطراف بما يصب في صالح الجميع و أن يؤخذ القرار وفق الرأي الجمعي والمشاورة لتحقيق الصالح العام، مشيراً إلى أن عضو الاتحاد في أي كلية أو في الاتحاد العام هو همزة الوصل بين الطلاب والإدارة العليا داخل الكلية وداخل الجامعة ككل.

وأضاف أن عضوية مجلس اتحاد الطلاب العام أو اتحادات الكليات ليس من قبيل الوجاهة أو التفاخر وإنما هي فرصة حقيقية لمن يحمل هذه المسؤولية لاكتساب المهارات والخبرات باعتبار أنها ترسخ ثقافة العمل العام وتؤهله ليكون عضواً فاعلاً داخل المجتمع يخدم وطنه.

وأكد أهمية أن تعرف كل لجنة من لجان الاتحاد الأدوار المنوطة بها والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ضمن برنامج وخطة عملها، مقدماً عدداً من الأمثلة عن الأدوار الهامة للجان الاتحاد، كما في اللجنة الاجتماعية والتي ترتكز مهمتها الأساسية على تقديم خدمات التكافل وتوزيعها بطريقة عادلة، مثلما أن لجنة النشاط الرياضي لا يقتصر دورها على إقامة المسابقات والمباريات فقط وإنما تشجيع الطلاب على ممارسة الرياضة بشكل عام لتصبح أسلوب حياة.

وتشكل مجلس اتحاد طلاب جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ بلجانه السبع بأغلبية لطلاب من أعضاء أسرة من أجل مصر المركزية، وذلك على النحو التالي:

*لجنة الأسر الطلابية العليا

أمين اللجنة: أحمد رمضان محمد عمر، كلية التجارة.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد عبد السلام ، كلية العلوم.

*اللجنة الاجتماعية العليا

أمين اللجنة : عمر عبد العزيز، كلية التربية النوعية.

أمين مساعد: عبد الرحمن محمد محمد ،كلية الآداب.

*اللجنة الفنية العليا

أمين اللجنة: زياد محمد صديق ،كلية الحقوق.

أمين مساعد : محمود هانى ،كلية الألسن.

* اللجنة الرياضية:

أمين اللجنة : محمد صبحى عبد الدايم، كلية التربية.

أمين مساعد: محمد منصور عبد المنعم ،كلية العلوم.

* لجنة الجوالة العليا:

أمين اللجنة: عبد الرحمن محمد عبد السلام،كلية العلوم

أمين مساعد: يوسف أحمد كمال، كلية الهندسة

* اللجنة الثقافية العليا والإعلام

أمين اللجنة : الطالب على حسن على ،كلية الهندسة.

أمين مساعد: مصطفى محمد ،كلية الزراعة.

*اللجنة العلمية العليا

أمين اللجنة: محجوب محمد محجوب،كلية الصيدلة.

أمين مساعد: يوسف أحمد سليمان ،كلية الطب.