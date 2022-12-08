شهدت فرنسا خلال اليومين الماضيين، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وهو ما دفع عدد من جمعيات المرضى إلى دعوة الحكومة بإعادة فرض ارتداء الكمامة بالأماكن المزدحمة لتفادي انتشار الفيروسات وارتفاع الإصابات.

ووفقا لقناة (آي سي آي) الإخبارية الفرنسية، فإن هذه الدعوة جاءت في بيان مشترك لـ12 جمعية، لمطالبة الحكومة الفرنسية بفرض ارتداء الكمامات على الفور خاصة في المتاجر ووسائل النقل، مضيفة أن إعادة ارتداء الكمامات يجب أن يكون إلزاميا في أماكن ذات أعداد اختلاط كبيرة.

وأوضحت أن التوصيات لم تعد كافية لجمعيات مرضى الكلى وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان ومرضى نقص المناعة المكتسب (في آي إتش - الإيدز)، مشددة على ضرورة ارتداء الكمامات لأنه الحل الوحيد لحماية مقدمي الرعاية والمستشفيات الذين يشهدون وضعًا حرجًا للغاية بسبب وباء الإنفلونزا الموسيمية والتهاب القصيبات وعودة انتشار فيروس كورونا.

وأفادت بأن هذه الجمعيات شملت (إيه دي إم دي)، و(إيه إف إتش)، و(تحالف القلب)، و(إيه إن دي إيه آر)، و(إي إل إل واي إي)، و(إف إف إيه إيه آي إر) وغيرهم.

وكانت فرنسا سجلت 76 ألفا و29 إصابة جديدة، و93 وفاة جراء فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لبيانات هيئة الصحة العامة في فرنسا، وترتفع بذلك الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 38 مليونا و461 ألفا و21 حالة، والوفيات إلى 160 ألفا و495 وفاة.