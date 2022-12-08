 6 دول بالاتحاد الأوروبي تعارض فرض سقف لأسعار الغاز في التعاملات قصيرة الأجل - بوابة الشروق
الخميس 8 ديسمبر 2022 10:20 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لتنظيم قطر لبطولة كأس العالم الحالية؟
النتـائـج تصويت

6 دول بالاتحاد الأوروبي تعارض فرض سقف لأسعار الغاز في التعاملات قصيرة الأجل

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 9:57 م | آخر تحديث: الخميس 8 ديسمبر 2022 - 9:57 م

أعلنت ألمانيا وهولندا و4 دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي معارضتها لتوسيع نطاق السقف المقترح لأسعار الغاز الطبيعي في سوق الاتحاد الأوروبي ليشمل التعاملات قصيرة الأجل، محذرة من أن أي تدخل يجب أن يضمن استمرار الأسعار في المنطقة تنافسية مع باقي دول العالم.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الدول الست التي تضم أيضا النمسا والدنمارك ولوكسمبورج وإستونيا دعت إلى ما تسمى آلية تصحيح السوق لتشمل التعليق الآلي لها وفق ظروف محددة، بحسب وثيقة تبادلتها الدول الست مع الأعضاء الآخرين في الاتحاد الأوروبي واطلعت عليها بلومبرج.

وأضافت بلومبرج أن الدول الست أعلنت معارضتها لفكرة توسيع نطاق سقف أسعار الغاز الطبيعي أمس، أثناء محادثات الإعداد لاجتماع وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم 13 ديسمبر الحالي، حيث يسعى الوزراء للوصول إلى اتفاق بشأن سقف الأسعار.

وإذا لم يتوصل الوزراء إلى اتفاق، سيتم طرح القضية على قمة قادة الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك