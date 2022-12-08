المملكة المتحدة تسجل عددا قياسيا للوفيات بسبب المشروبات الكحولية عام 2021

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شهدت المملكة المتحدة عددا أكبر من الوفيات بسبب الاستهلاك المفرط للمشروبات الكحولية في 2021 مقارنة بأي عام مضى، حسبما أعلنت وكالة الإحصاء البريطانية اليوم الخميس.

وأشارت وكالة الإحصاء إلى أن هذا يرجع على الأرجح إلى جائحة كوفيد- 19، التي استهلك خلالها المسرفون في الشراب مشروبات كحولية أكثر من استهلاكهم في السنوات السابقة.

ويمكن ربط 9641 حالة وفاة في المملكة المتحدة بالمشروبات الحكومية مباشرة، بما يزيد بمعدل الربع عن عدد حالات الوفاة في 2019، آخر عام كامل قبل الجائحة.

وبعدما استقرت معدلات الوفاة لمدة أعوام، ارتفعت بشدة في 2020 ومجددا بنسبة 4ر7% في2021.

وتوقع الباحثون هذا الاتجاه. وأظهرت دراسة لجماعة شيفلد في الصيف أن الأشخاص الذين يستهلكون كميات كبيرة من المشروبات الكحولية بالفعل باتوا أكثر معاقرة للشراب خلال فترة الإغلاق وفرض القيود على التواصل الاجتماعي المباشر.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن كارين تايريل رئيسة جمعية "درينك أوير" الخيرية قولها: "إن هذه الإحصاءات صادمة، وكل رقم يخفي مآساة أسرية فردية".