العروض التونسية تسيطر على الليلة الخامسة لأيام قرطاج المسرحية (فيديو)

سيطر المسرح التونسي على عروض الليلة الخامسة لمهرجان "أيام قرطاج المسرحية" في دورته الـ23، حيث عرض ضمن برنامج "مسرح الحرية" كلا من: "هذا بختي" لسجن المهدية، و"علاش هكه" لسجن صفاقس، إلى جانب "حب" لتوفيق العايب، و"بث تجريبي" لمعز القديري من قسم "تجارب ومدارس".

كما عرض، أيضا، "ثورة الخشب" لفيصل بن محمود، و"الصندوق الأسود" لمحمد عويشاوي، و"بالبروفة" لعمار اللطيفي، و"الكوميديا الإلهية" لحافظ خليفة من قسم "العروض التونسية".

ومن المسابقة الرسمية، عرض كلا من: "حدائق الأسرار" لمحمد الحر من المغرب، و"لغم أرضي" لجورج إبراهيم من فلسطين.

كما استكملت فعاليات عدد من الورش، منها: ورشة "تحولات الممثل في الفضاء المسرحي"، وورشة "روح الكاتب بثقافة الممثل وهواء السينوغرافيا عبر فكر المخرج الأكاديمي"، وورشة "مسرح المنتدى"، وورشة "كوميديا الجسد"، وماستر كلاس عن "العلاج بالدراما"، إلى جانب لقاء بعنوان: "المبدعون في المهجر".

وتستمر فعاليات مهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، الذي ترأسه الفنانة نصاف بن حفصية، حتى 10 من ديسمبر الجاري، بمشاركة 82 عرضا مسرحيا من 23 دولة.